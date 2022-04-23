Про це інформує Національна поліція України, наголошуючи, що внаслідок ударів поранено цивільних осіб. Кілька людей загинули.

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Які населені пункти обстрілювали

Упродовж минулої доби росіяни вдарили по таких населених пунктах Донеччини:

  • Маріуполь,
  • Лиман,
  • Слов’янськ,
  • Дружківка,
  • Добропілля,
  • Авдіївка,
  • Олександрівка,
  • Черкаське Черкаської громади,
  • Новгородське,
  • Богатир,
  • Привілля,
  • Богоявленка,
  • Нью-Йорк.

Відомо, що ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню "Град", танків та важкої артилерії.

Наслідки обстрілу / Фото Нацполіція України

Поліцейські відкрили кримінальні провадження за статтею порушення законів і звичаїв війни Кримінального кодексу України.

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