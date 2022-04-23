Об этом информирует Национальная полиция Украины, отмечая, что в результате ударов ранены гражданские лица. Несколько человек погибли.
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Какие населенные пункты обстреливали
За прошедшие сутки россияне ударили по таким населенным пунктам Донбасса:
- Мариуполь,
- Лиман,
- Славянск,
- Дружковка,
- Доброполье,
- Авдеевка,
- Александровка,
- Черкасское Черкасское общество,
- Новгородское,
- Богатырь,
- Привилегия,
- Богоявленка,
- Нью-Йорк.
Известно, что враг обстреливал мирное население из авиации, реактивных систем залпового огня "Град", танков и тяжелой артиллерии.
Последствия обстрела / Фото Нацполиция Украины
Полицейские открыли уголовные производства по статье нарушение законов и обычаев войны Уголовного кодекса Украины.
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