Об этом информирует Национальная полиция Украины, отмечая, что в результате ударов ранены гражданские лица. Несколько человек погибли.

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Какие населенные пункты обстреливали

За прошедшие сутки россияне ударили по таким населенным пунктам Донбасса:

  • Мариуполь,
  • Лиман,
  • Славянск,
  • Дружковка,
  • Доброполье,
  • Авдеевка,
  • Александровка,
  • Черкасское Черкасское общество,
  • Новгородское,
  • Богатырь,
  • Привилегия,
  • Богоявленка,
  • Нью-Йорк.

Известно, что враг обстреливал мирное население из авиации, реактивных систем залпового огня "Град", танков и тяжелой артиллерии.

Последствия обстрела / Фото Нацполиция Украины

Полицейские открыли уголовные производства по статье нарушение законов и обычаев войны Уголовного кодекса Украины.

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