В результате вражеских обстрелов гибнут дети. Многие получают тяжелые травмы.

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В Донецкой области за 2 дня погибли 5 человек

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал, что Россия продолжает убивать гражданских.

Сегодня стало известно, что вчерашний авиаудар по роддому и детской больнице в Мариуполе убил 3 человека. Среди них – 1 ребенок,

– отметил Кириленко.

Оккупанты 10 марта убили еще двух жителей области – по одному человеку в Мариуполе и в селе Терны Лиманщины. Еще 4 человека получили ранения:

в Мариуполе,

Краматорск,

Тернах,

Мироновском.

Общее количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно. Кириленко уверен, что каждого военного преступника обязательно накажут.



В общей сложности враги убили 64 мирных жителей / Фото Павла Кириленко

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