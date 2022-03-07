Всего с начала вторжения оккупанты ранили по меньшей мере 279 гражданских. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА 7 марта.

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За ночь с 6 на 7 марта поступила информация о еще 2 раненых: 1 – в Валерьяновке и 1 – в Зачатовке,

– говорится в сообщении.

Статистика жертв и пострадавших в Донецкой области / Фото Донецкой ОВА

Приведенная статистика – без учета убитых и раненых мариупольцев. Установить точные данные там сейчас невозможно. Такая же ситуация в Волновахе.

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