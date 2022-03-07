Загалом від початку вторгнення окупанти поранили щонайменше 279 цивільних. Про це повідомив голова Донецької ОВА 7 березня.

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За ніч з 6 на 7 березня надійшла інформація про ще 2 поранених: 1 – у Валер'янівці і 1 – у Зачатівці,

– мовиться в повідомленні.



Статистика жертв та постраждалих на Донеччині / Фото Донецької ОВА

Наведена статистика – без урахування убитих та поранених маріупольців. Встановити точні дані там зараз неможливо. Така ж ситуація у Волновасі.

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