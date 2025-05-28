В частности, в подразделениях минобороны России распространяют методические материалы, которые созданы для проведения воспитательной работы с преступниками. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Как в России учат офицеров обращаться с заключенными

По данным ГУР, в пособиях замполитов учат расшифровывать тюремные татуировки, анализировать клички и иерархию "на зоне", а также объясняют правила поведения с "авторитетами".

Стоит отметить, что авторы правил обращения с бандитами в рядах российской армии признают, что привычные механизмы управления в таких коллективах не действуют. Именно поэтому для построения дисциплины российские командиры должны искать к заключенным так называемый отдельный подход.

Методичка с правилами обращения с заключенными / Фото ГУР

В разведке отмечают, что увеличение количества "зеков" в рядах российских оккупационных сил привело к росту количества внутренних конфликтов и вооруженных столкновений между заключенными и другими группами военных, участвующих в войне против Украины.

Кроме этого, там добавляют, что кампания по перевоспитанию российских офицеров свидетельствует об углублении криминализации российской армии.

К слову, по состоянию на январь 2025 года Россия привлекла к войне против Украины от 140 до 180 тысяч заключенных. Отметим, что страна-агрессор отменила их единовременную выплату за контракт, что может указывать на кризис в российской экономике.