Речь идет о девяти людях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно об осужденных, которых хотят обменять США

Близкий к Кремлю источник назвал агентству список заключенных, которых хочет вернуть Вашингтон. По его данным, большинство из них были задержаны и осуждены в России после 2022 года по разным статьям. Речь идет о:

72-летнем Стивене Хаббарде, которого в октябре 2024 года суд в Москве приговорил к 6 годам и 10 месяцам колонии общего режима по статье о "наемничестве". По данным следствия, в феврале 2022 года мужчина вступил в ряды территориальной обороны Изюма в Харьковской области (он жил там с 2014 года), но в апреле попал в российский плен;

30-летнего уроженца Польши, гражданина США и бывшего морпеха Роберта Гилмана, которого в октябре 2024 года суд в Воронеже приговорил к 7 годам строгого режима по делу о нападении на сотрудников местной колонии, где он отбывал срок за драку с полицейским;

сержанта армии США Гордона Блэка, который в 2024 году приехал во Владивосток к своей подруге Александре Ващук после командировки в Южной Корее. Вскоре девушка обвинила его в избиении и краже 10 тысяч рублей. Суд во Владивостоке приговорил Блэка на 3 года и 9 месяцев колонии общего режима. Затем срок заключения сократили до 3 лет и 2 месяцев;

35-летнего Джозефа Шнайдера, которого в декабре 2024 года суд в Калининградской области приговорил к 6 годам колонии. Его признали виновным в том, что он пытался похитить собственного четырехлетнего сына, который жил с матерью в России;

Джозефа Тейтера, которого в августе 2024 года арестовали на 15 суток по обвинению в оскорблении персонала московского отеля. Затем ему назначили принудительное лечение по делу нападения на полицейского;

Майкла Трэвиса Лика, которого московский суд в июле 2024 года приговорил к 13 годам колонии, признав виновным в попытке сбыта наркотиков. Мужчину задержали в Москве в июне 2023 года. По данным прокуратуры, с января по июнь 2023-го американец покупал наркотики у своего сообщника, расфасовывал их и передавал россиянке Веронике Грабанчук для размещения в тайниках-закладках;

уроженца России, которого в детстве усыновили американцы, Роберта Вудленда. Мужчина вернулся на родину и работал учителем английского языка. Его арестовали по обвинению в попытке продажи наркотиков, а 4 июля 2024 года приговорили к 12,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Затем срок заключения сократили до 9,5 лет;

Юджина Спектора, который родился в России, а затем переехал в США. Сейчас он отбывает 3,5-летний срок заключения по обвинению во взяточничестве. Заметим, что в августе прошлого года его обвинили в шпионаже. До ареста в 2021 году мужчина занимал должность председателя правления группы "Медполимерпром" – компании, специализирующейся на препаратах для лечения рака;

Дэвида Барнса, которого арестовали в 2022 году по обвинению в сексуализированном насилии над двумя несовершеннолетними сыновьями. Основанием для задержания стало обращение его бывшей жены, которая является гражданкой России. Мужчину приговорили к 21,5 годам лишения свободы.

американца армянского происхождения Андре Хачатуряна, которого приговорили к 8,5 годам лишения свободы в 2023 году по обвинению в торговле оружием. Его арестовали в 2021 году во время путешествия из Калифорнии в Армению через Москву в аэропорту "Шереметьево" после того, как в его багаже нашли огнестрельное оружие.

Отметим, что во время телефонного разговора 19 мая Трамп и Путин обсудили обмен заключенными в формате "9 американцев на 9 россиян". Однако, пока неизвестно, кого именно хочет получить Россия.