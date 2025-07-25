Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Игоря Терехова.

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Что известно об ударе по Харькову 25 июля?

В Харькове объявили воздушную тревогу в 11 часов утра. Через чуть более чем 20 минут в Воздушных силах сообщили о КАБ курсом на город.

В 11:28 Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили по Харькову КАБом. По предварительной информации удар пришелся в Индустриальном районе.

Уже вскоре мэр города информировал, что есть информация об одном пострадавшем в результате обстрела.

В Индустриальном районе КАБ попал в здание медицинского учреждения. Рядом – еще одно помещение для лечения людей,

– информировал Терехов.

Через несколько минут стало известно, что уже есть 6 раненых. Также, к сожалению, есть информация об одном погибшем от вражеского КАБа.

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Подчеркнем, что российские оккупанты не прекращают удары по Харькову. Так, Россия 24 июля атаковала город. Утром агрессор ударил по густозаселенному микрорайону Харькова двумя управляемыми авиабомбами весом по 250 килограммов каждая.

После обеда 24 июля городской голова Харькова сообщил об ударе по городу. В частности, он информировал, что зафиксирован удар в Индустриальном районе боевым дроном типа "Черника".