Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что пока люди отходят от шока, поэтому количество пострадавших может увеличиться. К сожалению, среди них есть дети.

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Количество обстрелов КАБами растет

В результате удара пострадал двор жилого комплекса, многоэтажки. Все они расположены очень плотно друг возле друга, поэтому большое чудо, что нет жертв.

Правоохранители сказали, что по городу ударили два 250 килограммовых КАБа. Впервые удар осуществили КАБом с УМПБ-5. Это новый модуль планирования, который позволяет лететь на большее расстояние, примерно на 100 километров,

– отметила Анна Черненко.

В прокуратуре сообщили, что удар осуществили с самолета Су-34 из Белгородской области. К сожалению, мы уже можем предполагать, что удары авиационными бомбами, которые были весной и летом 2024 года, снова повторяются.

Кроме этого, враг атаковал гражданское предприятие. Говорится о производстве легкой промышленности. Там вспыхнул очень большой пожар, который охватил около 1200 квадратных метров. Огонь удалось обуздать, но предприятие разрушено.

Среди пострадавших беременная женщина и двое детей. Это десятилетняя девочка и малыш, которому нет даже месяца.

Ночью 23 июля мы фиксировали удары "Шахедов" по нашей критической энергетической инфраструктуре. Когда враг бьет днем, то его главная цель нанести вред гражданскому населению,

– отметил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он добавил, что за месяц это первый случай, когда управляемые авиабомбы прилетают днем в Харьков. Это плохой сигнал. Украинские военные работают над тем, чтобы противодействовать угрозам.

Относительно убытков, то они довольно серьезные. Пострадало более 15 многоэтажек, в них нет окон, люди потеряли имущество, сгорело много автомобилей. Поэтому враг нанес очень серьезный ущерб.