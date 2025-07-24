О первых минутах после атаки 24 Канал пишет со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

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Какими были первые минуты после атаки на Харьков 24 июля?

Сразу две авиационные бомбы россияне запустили по центру Харькова в четверг утром. Повреждения получили жилой комплекс, предприятие, гаражи и трансформаторная подстанция. Более 30 человек пострадали, часть из них получили травмы и были госпитализированы.

Взрывы были быстрыми и точными. Всего минута после предупреждения об опасности от Воздушных Сил ВСУ – и российское оружие ударило по городу. Двор дома и территорию вокруг поврежденных объектов охватил черный густой дым, ведь загорелись припаркованные машины.

На место сразу же отправились ответственные службы, спасатели ГСЧС тушили пожары, а врачи оказывали помощь пострадавшим. Прокуроры в свою очередь фиксировали очередное российское преступление – удар по гражданской инфраструктуре.

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Утро стало ужасным для многих семей, которые были вынуждены бежать из своих домов, которые сейчас повреждены. Городские власти говорят, что около 10 многоэтажек пострадали, выбито много окон.

Прокуроры фиксировали последствия обстрела Харькова / Фото областной прокуратуры

По предварительным данным, атака была осуществлена двумя управляемыми авиационными бомбами УМПБ-5, которые оккупанты с самолета Су-34 вблизи населенного пунтк Строитель Белгородской области России, они пролетели около 100 километров.