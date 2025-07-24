Про перші хвилини після атаки 24 Канал пише з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Дивіться також Авіаудар по Харкову: кадри з місця удару поблизу багатоповерхівки

Якими були перші хвилини після атаки на Харків 24 липня?

Одразу дві авіаційні бомби росіяни запустили по центру Харкова у четвер зранку. Пошкоджень зазнали житловий комплекс, підприємство, гаражі та трансформаторна підстанція. Понад 30 людей постраждали, частина з них отримали травми та були госпіталізовані.

Вибухи були швидкими та точними. Лише хвилина після попередження про небезпеку від Повітряних Сил ЗСУ – і російська зброя вдарила по місту. Двір будинку та територію навколо пошкоджених об'єктів охопив чорний густий дим, адже загорілися запарковані автівки.

На місце одразу ж вирушили відповідальні служби, рятувальники ДСНС гасили пожежі, а лікарі надавали допомогу постраждалим. Прокурори своєю чергою фіксували черговий російський злочин – удар по цивільній інфраструктурі.

Росіяни атакували Шевченківський район Харкова: дивіться відео

Ранок став жахливим для багатьох родин, які були змушені втікати зі своїх будинків, які наразі пошкоджені. Міська влада каже, що близько 10 багатоповерхівок постраждали, вибито багато вікон.

Прокурори фіксували наслідки обстрілу Харкова / Фото обласної прокуратури

За попередніми даними, атака була здійснена двома керованими авіаційними бомбами УМПБ-5, які окупанти з літака Су-34 поблизу населеного пунтк Строїтель бєлгородської області Росії, вони пролетіли близько 100 кілометрів.