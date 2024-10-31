Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что этот удар по жилому дому не может оставить равнодушным. Известно, что есть 34 раненых человека и, к сожалению, двое погибших.

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Последствия страшного удара по Харькову

Анна Черненко подчеркнула, что, по данным ГСЧС, под завалами могут находиться еще два человека – ребенок и мужчина.

Важно! Владимир Зеленский опубликовал видео с места событий в Харькове, призвав западных партнеров ускорить поддержку нашей страны. Он отметил, что это поможет предотвратить подобные атаки в будущем.

Погиб мальчик, которому осенью исполнилось 12 лет, по второму человеку, который умер в результате удара, нет официальной информации о личности.

Вторая жертва есть. Спасатели достали останки тела, но кто это установят с помощью ДНК экспертизы,

– сказала Черненко.

По словам корреспондента, всю ночь работали аварийно-спасательные службы, в частности ГСЧС, полиция и медики.

"Отдельно хочу сказать, что огромное дело сделали психологи, которые присутствовали. Их помощь была крайне нужна, ведь люди спали, поэтому они были растеряны и шокированы", – подчеркнула она.

Чем атаковал враг

По данным председателя Харьковской ОВА было прямое попадание в многоэтажку управляемой авиабомбой. Разрушены 3 и 4 этажи. Были риски обвала конструкции жилого дома, но работники ГСЧС, рискуя своей жизнью, спасали людей, которые были под завалами.

Дом, который подвергся атаке расположен в районе Салтовки. В 2022 году туда прилетало очень часто, был поврежден каждый подъезд, однако сейчас последствия поражения гораздо серьезнее.

Криминалисты сообщили, что россияне использовали ФАБ-500.

Напомню, что авиационными снарядами Россия "засыпает" Харьков и Харьковскую область практически каждый день,

– подчеркнула корреспондентка.

В полиции Харьковщины отметили, что нет никакой военной логики в ударах по жилым домам, которые наносит Россия. Это только террор.

"Салтовка понемногу оживала, туда возвращались люди. Однако после такого удара остается только верить в чудо, чтобы аварийно-спасательная операция завершилась успешно", – отметила Анна Черненко.