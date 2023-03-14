Оккупанты атаковали город утром 14 марта. Российская ракета попала в многоквартирный дом.

Важно Разрушен подъезд и повреждены дома рядом: оккупанты цинично ударили по Краматорску

Как оккупанты атаковали Краматорск

По данным следствия, утром 14 марта 2023 года оккупационные войска России осуществили ракетные обстрелы центральной части города Краматорска,
– заявили в прокуратуре.

Следователи рассказали, что российская ракета попала в многоквартирный дом Краматорска и:

  • повредила перекрытие и стену одного из подъездов;
  • разбили окна и балконы.

Предварительно известно, что под завалами обнаружили четырех человек. К сожалению, один раненый мужчина умер в скорой. Еще троих удалось довезти живыми в больницу. Им оказывают помощь. Предварительно об их состоянии ничего не известно.

На месте работали прокуроры, правоохранители и спасатели.

Россия ударила по жилой многоэтажке в Краматорске / Фото Донецкой областной прокуратуры

Прокуратура открыла дело

По факту нарушение законов и обычаев войны следователи проводят досудебное расследование уголовного дела.

Людей, ставших свидетелями военного преступления, призывают фиксировать все и отправлять данные в Офис Генерального прокурора.

Атака по Краматорску: основное

  • Россия ориентировочно в 8:30 14 марта во время воздушной тревоги ударила ракетой по центру Краматорска. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что, по оперативной информации, повредили шесть многоэтажек.
  • Спасатели сообщили, что в результате ракетной атаки частично разрушен 3-этажный многоквартирный жилой дом.
  • В результате атаки на первом этаже вспыхнул пожар, который работники ГСЧС ликвидировали. По состоянию на 11 часов 14 марта спасатели завершили разбор разрушенных элементов конструкций дома.
  • Впоследствии Владимир Зеленский выразил соболезнования семье погибшего человека. Президент Украины сказал, что государство-зло продолжает воевать с мирным населением, уничтожая жизнь и не оставляя ничего человеческого: "Каждый удар, уносящий невинную жизнь, должен приводить к законному и справедливому приговору, который наказывает за убийство. Так обязательно будет".