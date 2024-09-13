Капитан 1 ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко рассказал 24 Каналу, что пораженное судно начало спускаться на юг, ближе к Румынии. Далее береговая линия имеет изгиб в западном направлении.

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Как международное морское право расценивает такую агрессию

По словам Андрея Рыженко, возможно, на корабле решили сделать срезание маршрута, сократить его, поэтому пошли прямым курсом в направлении территориальных вод Болгарии.

В это время корабль находился за пределами 12-мильной зоны территориального моря Румынии. Тогда был нанесен ракетный удар. По сообщению ВМС говорится о самолете Ту-22 с ракетой Х-22. Габариты судна идеально подходят для такой ракеты,

– рассказал капитан 1 ранга запаса ВМС Украины.

Это мощное оружие, которое создавали еще в 1950 – 1960 годах. По Украине уже выпущено около 300 таких ракет. Хотя вполне возможно, что произошла серьезная погрешность наведения. В любом случае судно было повреждено, но не утонуло.

Нанесение ракетного удара по гражданскому судну запрещается правилами ведения войны. Вероятно, эту атаку осуществили, потому что предполагалось, что эффект будет значительно более высокого уровня – оперативного, даже стратегического,

– отметил Рыженко.

Стоит понимать, что Россия способна на такие удары. Кроме атак с самолетов, она может использовать надводные лодки, беспилотники, авиацию, ракетные комплексы, которых сейчас очень много на территории оккупированного Крымского полуострова.

Как Россия могла осуществить удар

Резолюция ООН признает, что нанесение ударов по таким объектам как корабли – является актом агрессии. В конкретной ситуации есть много нюансов, ведь судно шло под флагом одной страны, перевозило груз другой, а судовладелец является гражданином Греции.

Если бы оно находилось в пределах территориального моря Румынии, то это удар по Румынии как стране НАТО. Это был бы умышленный удар и уже есть отдельные случаи, когда беспилотные системы, даже крылатые ракеты России заходили на территории западных государств,

– сказал Андрей Рыженко.

Он добавил, что россияне могли провести статистическое исследование, выявить, что суда в этом районе оставляют территориальные воды, для того чтобы сократить себе путь. Тогда выбрали корабль и нанесли удар.