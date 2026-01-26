Россия ударила по многоэтажке в Кривом Роге: вспыхнул пожар
Россия атаковала Кривой Рог с помощью ударных беспилотников типа "Шахед". Под ударом противника оказалась гражданская инфраструктура, есть информация о пожаре.
Об этом сообщают Александр Вилкул и глава областной военной администрации Александр Ганжа.
Какие последствия удара по Кривому Рогу?
Воздушная тревога в пределах Кривого Рога и территориальной громады объявлена еще с 18:10. Ориентировочно в 19:51 в Воздушных силах сообщили о движении вражеского беспилотника в направлении Кривого Рога и Синельниково.
Вскоре после этого корреспонденты Суспильного сообщили о том, что в пределах города было громко. Впоследствии Александр Вилкул сообщил, что россияне ударили "Шахедом" по многоэтажному дому в Терновском районе города.
Пожар. Начали аварийно-спасательную операцию. Все на месте, все работаем,
– говорится в сообщении.
Пожар в доме в Кривом Роге после удара: смотрите видео