Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

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Что известно о последствиях ракетной атаки по Николаевской области

Виталий Ким написал, что в Николаевской области, по предварительной информации, вражеская ракета упала на открытой местности.

Есть повреждения окон частного дома в результате действия взрывной волны,

– отметил он.

Глава Николаевской ОВА также сообщил, что сейчас в регионе без пострадавших.

К слову, Воздушные силы в 16:05 объявили угрозу в ряде областей из-за угрозы применения баллистического вооружения врагом с временно оккупированной территории Крыма. Впоследствии появилась информация о заходе скоростной цели в Николаевскую область.

В 16:17 появилась информация о крылатой ракете в Николаевской области, которая продолжала движение в направлении на Первомайск. В 16:52 по всей Николаевской области прозвучал отбой воздушной тревоги.

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