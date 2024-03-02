Наше государство противостоит России в полномасштабной войне уже 738 дней. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.

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06:39, 2 марта Сколько дронов удалось сбить в Одесской области В течение часа подразделения ПВО в интенсивном режиме отражали эту атаку. 7 целей были уничтожены.

06:38, 2 марта В Одессе есть погибший в результате удара В результате российской атаки дронами по Одессе пострадали по меньшей мере 7 человек. Среди них – ребенок и беременная женщина. К сожалению, известно о погибшем мужчине. По состоянию на 5 утра известно об одном погибшем мужчине.

06:37, 2 марта В Одессе прогремели взрывы В Силах обороны Юга в 01:06 сообщили, что в Одесской области идет боевая работа.