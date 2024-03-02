Наша держава протистоїть Росії у повномасштабній війні уже 738 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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06:39, 2 березня Скільки дронів вдалося збити на Одещині Протягом години підрозділи ППО в інтенсивному режимі відбивали цю атаку. 7 цілей було знищено.

06:38, 2 березня В Одесі є загиблий внаслідок удару Внаслідок російської атаки дронами по Одесі постраждало щонайменше 7 людей. Серед них – дитина та вагітна жінка. На жаль, відомо про загиблого чоловіка. Станом на 5 ранку відомо про одного загиблого чоловіка.

06:37, 2 березня В Одесі пролунали вибухи У Силах оборони Півдня о 01:06 сповістили, що на Одещині йде бойова робота.