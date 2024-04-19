На 786 день полномасштабной войны Россия в очередной раз атаковала Украину из стратегической авиации. О последствиях обстрела и других событиях этого дня – читайте на 24 Канале.

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06:13, 19 апреля Взрывы прогремели в Одессе Взрыв в городе прогремел ориентировочно в 5:17 19 апреля.

05:12, 19 апреля В Днепре прогремели взрывы Первые взрывы прогремели в Днепре около 5:09. По информации мониторинговых каналов, оккупанты могли атаковать, в частности, баллистикой. В 5:20 прозвучала серия новых взрывов. После этого председатель ОВА Сергей Лысак подтвердил, что город находится под ракетным обстрелом.

04:56, 19 апреля Впоследствии сообщили о пусках ракет. По всей Украине объявили воздушную тревогу.