На 786 день полномасштабной войны Россия в очередной раз атаковала Украину из стратегической авиации. О последствиях обстрела и других событиях этого дня – читайте на 24 Канале.
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Взрывы прогремели в Одессе
Взрыв в городе прогремел ориентировочно в 5:17 19 апреля.
В Днепре прогремели взрывы
Первые взрывы прогремели в Днепре около 5:09. По информации мониторинговых каналов, оккупанты могли атаковать, в частности, баллистикой.
В 5:20 прозвучала серия новых взрывов. После этого председатель ОВА Сергей Лысак подтвердил, что город находится под ракетным обстрелом.
Впоследствии сообщили о пусках ракет. По всей Украине объявили воздушную тревогу.
Предупреждение о взлете стратегических бомбардировщиков
Мониторинговые каналы писали о взлете нескольких бортов Ту-95.