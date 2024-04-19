На 786 день повномасштабної війни Росія вкотре атакувала Україну зі стратегічної авіації. Про наслідки обстрілу та інші події цього дня – читайте на 24 Каналі.

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06:13, 19 квітня Вибухи пролунали в Одесі Вибух в місті пролунав орієнтовно о 5:17 19 квітня.

05:12, 19 квітня У Дніпрі пролунали вибухи Перші вибухи прогриміли у Дніпрі близько 5:09. За інформацією моніторингових каналів, окупанти могли атакувати, зокрема, балістикою. О 5:20 пролунала серія нових вибухів. Після цього голова ОВА Сергій Лисак підтвердив, що місто перебуває під ракетним обстрілом.

04:56, 19 квітня Згодом повідомили про пуски ракет. По всій Україні оголосили повітряну тривогу.