На 786 день повномасштабної війни Росія вкотре атакувала Україну зі стратегічної авіації. Про наслідки обстрілу та інші події цього дня – читайте на 24 Каналі.

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06:13, 19 квітня

Вибухи пролунали в Одесі

Вибух в місті пролунав орієнтовно о 5:17 19 квітня.

05:12, 19 квітня

У Дніпрі пролунали вибухи

Перші вибухи прогриміли у Дніпрі близько 5:09. За інформацією моніторингових каналів, окупанти могли атакувати, зокрема, балістикою.

О 5:20 пролунала серія нових вибухів. Після цього голова ОВА Сергій Лисак підтвердив, що місто перебуває під ракетним обстрілом.

04:56, 19 квітня

Згодом повідомили про пуски ракет. По всій Україні оголосили повітряну тривогу.

04:08, 19 квітня

Попередження про зліт стратегічних бомбардувальників

Моніторингові канали писали про зліт кількох бортів Ту-95.