На 786 день повномасштабної війни Росія вкотре атакувала Україну зі стратегічної авіації. Про наслідки обстрілу та інші події цього дня – читайте на 24 Каналі.
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Вибухи пролунали в Одесі
Вибух в місті пролунав орієнтовно о 5:17 19 квітня.
У Дніпрі пролунали вибухи
Перші вибухи прогриміли у Дніпрі близько 5:09. За інформацією моніторингових каналів, окупанти могли атакувати, зокрема, балістикою.
О 5:20 пролунала серія нових вибухів. Після цього голова ОВА Сергій Лисак підтвердив, що місто перебуває під ракетним обстрілом.
Згодом повідомили про пуски ракет. По всій Україні оголосили повітряну тривогу.
Попередження про зліт стратегічних бомбардувальників
Моніторингові канали писали про зліт кількох бортів Ту-95.