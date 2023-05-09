Руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что эти вражеские ракеты баражировали пространством Черного моря. Так оккупанты скрывались от украинских ударов, пишет 24 Канал.

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Россия ударила по Украине из Черного моря

Было четыре ракетоносителя (в Черном море – 24 Канал). В течение ночи враг нарастил присутствие, добавил еще один. И непосредственно из одного из надводных были пуски "Калибров", которые наши силы противовоздушной обороны успешно сбили,

– рассказала Наталья Гуменюк.

Спикер объяснила, что ОК "Юг" предупреждало – с помощью предварительных ракетных обстрелов россияне пытались выяснить, как обойти силы противовоздушной обороны, однако им это не удалось.

Из Черного моря выпустили 8 "Калибров"

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что вечером 8 мая Россия выпустила 8 ракет типа "Калибр" с кораблей в Черном море.

"Все уничтожены. В зоне ответственности воздушного командования "Восток" отработали на 100%", – рассказал Игнат.

Он также сообщил, что ночью Россия выпустила из района Каспия 17 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95мс.

Только 15 ракет уничтожены. 14 – в зоне ответственности воздушного командования "Центр" и одну ракету – в зоне ответственности воздушного командования "Юг",

– рассказал спикер Воздушных сил ВСУ.

Юрий Игнат подытожил, что Воздушные силы ВСУ сбили 23 из 25 ракет, выпущенных по Украине.

Что происходит в Черном море

Наталья Гуменюк рассказала, что по состоянию на утро 9 мая в Черном море корабельная группировка врага представляет 18 единиц, из них пять – ракетоносители.

С учетом того, что ночью они немного отстрелялись, да еще по меньшей мере 28 ракет типа "Калибр" они держат наготове,

– рассказала спикер.

Она также уточнила, что это высокоточное оружие, которое Россия часто использует для атак по объектам критической и военной инфраструктуры, логистике.

Обратите внимание! Россия вечером 8 мая пыталась атаковать Восток Украины "Калибрамы" с моря. К счастью, наша ПВО сбила все вражеские ракеты. Правда, обломки упали на четырехэтажный дом в Днепре и ранили 32-летнюю женщину. Также в Киевской области показали огромную воронку от российской ракеты.