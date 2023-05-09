Об этом сообщил начальник полиции Киевской области. Также Андрей Небитов показал соответствующие кадры.

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Диаметр воронки – 8 метров, а глубина более 2,5

Около 7 часов утра Небитов написал, что воронку от вражеских обстрелов только что обнаружили в одном из районов Киевской области.

Диаметр попадания около 8 метров, глубина более 2,5. Потерпевшие и повреждения отсутствуют,

– отметил начальник полиции Киевщины.

Он добавил, что полицейские обеспечивают охрану места происшествия, и производят осмотр. Также Небитов призвал всех во время воздушной опасности обязательно переходить в укрытие.

В Киевской области образовалась огромная воронка от российской ракеты / Фото Небитова

Что уже известно о ночной атаке агрессора на Киевщину