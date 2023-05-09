Про це повідомив начальник поліції Київщини. Також Андрій Нєбитов показав відповідні кадри.
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Діаметр воронки – 8 метрів, а глибина понад 2,5
Близько 7 години ранку Нєбитов написав, що воронку від ворожих обстрілів щойно виявили на в одному із районів Київської області.
Діаметр влучання близько 8 метрів, глибина понад 2,5. Потерпілі та пошкодження відсутні,
– зазначив начальник поліції Київщини.
Він додав, що поліцейські забезпечують охорону місця події та проводять огляд. Також Нєбитов закликав усіх під час повітряної небезпеки обов'язково переходити в укриття.
На Київщині утворилася величезна воронка від російської ракети / Фото Нєбитова
Що вже відомо про нічну атаку агресора на Київщину
- Очільник КМВА Сергій Попко зазначив, що випущені окупантами крилаті ракети, найімовірніше Х-101 (Х-555), не досягли своїх цілей. ППО столиці знову спрацювала відмінно.
- За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо Києва виявили та знищили близько 15 ворожих повітряних цілей. Минулося без влучань загарбників.
- Також попередньо, без жертв і серйозних руйнувань внаслідок падіння уламків.
- У Шевченківському районі виявили уламки на проїжджій частині.
- Віталій Кличко повідомив, що під час атаки Росії на Київ в Голосіївському районі уламок збитої ракети впав на приватне подвір'я. Загоряння вже загасили. На щастя, постраждалих та пошкоджень немає. На місці працюють вибухотехніки, рятувальники та поліція.