Сидел на кухне и меня просто подбросило, – харьковчанин об ударе России по жилому дому

Российские захватчики в воскресенье вечером атаковали Харьков. Ракета попала в жилой дом в центре города.

В результате российских обстрелов полностью разрушен четвертый этаж одного из подъездов В Киевском районе. Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко пообщалась с очевидцами и местными властями.

К слову Сильные разрушения и масштабный пожар: россияне попали в жилой дом в Харькове

Харьковчане рассказали об очередной атаке России

Российская ракета попала в дом Сергея, это произошло в 4 подъездах от его квартиры.

Сидел я дома на кухне, и меня просто подбросило. Я вышел, увидел, что здесь пожар,

– рассказал мужчина.

Мужчина, несмотря на пожар, пошел помогать эвакуировать пострадавших. Он рассказал, что поднялся на гору и вынес мужчину из дома.

Сергей подчеркнул, что рядом с его домом нет ни одного военного объекта. Это еще раз подчеркивает, что Россия воюет с гражданскими.

Меня подхватило, я с кровати вылетела на кухню, как я не убилась, не знаю,

– рассказала Светлана, жительница этого же дома.

Женщина рассказала о попадании в ее дом: смотрите видео

Россияне попали ракетой С-300

По информации главы областной военной администрации Олега Синегубова, россияне попали в здание ракетой С-300, от нее обнаружили обломки.

Разрушен полностью 4-й этаж этого дома. Дом старый, мы понимаем, что те квартиры – 2 – 3 этажа, которые находятся под, они тоже очень сильно пострадали,

– сказал он.

Сейчас это здание полностью обесточено, отключены газ, вода, чтобы подразделения ГСЧС по алгоритму приступали к ликвидации последствий этой атаки, добавил Синегубов.

В результате атаки один человек погиб

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате удара по жилому дому один человек погиб, три человека получили ранения.

По его словам, разбиты 2 этажа. "3-й этаж тоже в таком состоянии, что нельзя жить", – добавил Терехов.

По его мнению, это здание подлежит восстановлению.