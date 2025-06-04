Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска.
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Россия ударила ракетами по территории одного из учебных подразделений на Полтавщине
Основные тезисы
- Россия нанесла ракетный удар по учебному подразделению на Полтавщине, но благодаря мерам безопасности удалось избежать жертв.
- После атаки есть раненые, которые получают медицинскую помощь; создана комиссия для расследования обстоятельств происшествия.
Днем 4 июня на Полтавщине прогремели взрывы. Россияне ударили по территории одного из учебных подразделений ВСУ.