На выход

И вот, 6 января, руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов уже громогласно анонсирует то, что, дословно: "Силы ОДКБ могут стать базой для формирования в Казахстане системы противодействия экстремизму, в том числе для защиты русскоязычного населения", а российские "эксперты" бурно обсуждают, сколько времени российский "миротворческий" контингент пробудет в Казахстане, месяц, год… пять лет?

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Но, не прошло и полгода, а всего-то 48 часов с момента размещения в Казахстане "миротворцев" ОДКБ как 9 января пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали озвучил неожиданное предположение – контингент ОДКБ пробудет в республике всего неделю.

А 12 января уже сам президент Токаев объявил, что с 13 января начнётся вывод контингента ОДКБ из РК. То есть, грубо говоря, контингент пробыл в республике менее недели и какого-то существенного участия в подавлении протестов не принял.

Полный провал

На самом деле очень неожиданный поворот и мало кто ожидал, что россиян так быстро попросят "на выход". Хотя и сам смысл их прибытия в Казахстан вызывал сомнения, но даже не о том речь.

Дело в том, что Россия на протяжении последних нескольких месяцев, начиная с середины октября, интенсивно наращивает военное присутствие у границ с Украиной. К Украине перебрасываются десятки тысяч военнослужащих и тысячи единиц техники. Всё это делалось для того, чтобы заставить США и НАТО начать диалог с Россией по вопросу не расширения альянса на Восток, а так же использования данного рычага в ходе самих переговоров.

Но, как показало время, переговоры с НАТО для России завершились тотальным фиаско и, Москва оказалась о ловушке, которую сама же для себя и расставила. Ведь теперь она должна либо отводить войска, что продемонстрирует её слабость, не только перед Западом, но и внутри самой Федерации, где и без того центробежные явления повышают обороты, либо осуществить интервенцию. Интервенцию, которая чревата не только уничтожением подавляющего большинства российских наиболее боеспособных подразделений, ликвидация которых оголяет Дальний Восток РФ, но и санкциями, которые в турбо-режиме ускорят гибель российской экономики.

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На всех фронтах

Таким образом, Россия, в кротчайшие сроки, создав два сценария для повышения своего авторитета внутри и извне, угодила в геополитическую лужу, в которой искупалась от пяток до макушки.

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Из Казахстана её выдворяют, менее чем через неделю как бравые псковские молодцы прилетели в непонятную для них страну, с непонятными названиями городов, которые они произносят неправильно, спасать президента Токаева, не совсем понятно от кого именно, а десятки тысяч потенциальных смертников и тысячи единиц лома, который пока ещё способен перемещаться своим ходом, у границ с Украиной так и не напугали не только НАТО, но и Киев.

В обоих случаях, что-то пошло не так и либо Россия будет выходить из сложившейся обстановки с позором, либо с колоссальными потерями, которые, по сути, могут поставить крест на существовании такого образования как Российская Федерация.

Как показывает время, с продуманным и профессиональным подходом к стратегическим и тактическим вопросам у Москвы с каждым годом всё хуже и хуже. Возможно это и хорошо, ведь зачастую, бездарные действия России наносят вред ей же самой, но проблема в том, что мере того как она сама же себя порет, она всё более непредсказуемо рефлексирует.

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