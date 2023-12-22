Детали подготовки российских неонацистских организаций обнародовал автор ютуб-канала "Быть или". Он эмоционально назвал свое видео "Европа, рой траншеи! Путин не остановится на Украине!" О главных тезисах расскажет 24 Канал.

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Российские телеканалы берут интервью у боевиков

В частности, вышел сюжет, где уроженец Нью-Джерси Ринальдо Назарро в Санкт-Петербурге с гордостью рассказывает о своей организации. В титрах федерального телеканала ее назвали националистическим движением "База" (The Base). Но это неонацистская группировка, действующая в США, Великобритании и Канаде. В 2021 году двое ее членов, Брайан Лэмли и Патрик Мэтьюс, признали свою вину в подготовке терактов. Также они планировали освободить из тюрьмы своего единомышленника – убийцу, расстрелявшего девять афроамериканцев в церкви Чарльстона.

Россия, обвиняя Украину в нацизме, берет интервью у организатора ультраправой террористической группировки. Но в этом нет ничего удивительного: Кремль достаточно давно использует радикалов, как правых, так и левых, чтобы дестабилизировать ситуацию во многих странах. Конечно, этот процесс курируют российские спецслужбы,

– говорится в ролике.

Например, Ринальдо Назарро подавал заявку на тренировку в военном лагере "Партизан" недалеко от Санкт-Петербурга. Об этом узнали расследователи из центра "Досье".



Россияне показали интервью с боевиком / Скриншот 24 Канала

Лагерь "Партизан" готовил боевиков для войны на Донбассе

Этот лагерь принадлежит организации под названием "Русское имперское движение" (РИД) – в США ее признали террористической, потому что она готовила боевиков и отправляла их в 2014 году на Донбасс.

В ролике представлены скриншоты из российской соцсети "ВКонтакте", датированные 2019 годом. Там речь идет о том, что лагерь "Партизан" дает навыки, необходимые современному мужчине, чтобы повысить свои шансы на выживание в зоне боевых действий. Для этого гражданским предлагали пройти неделю военной подготовки. Другой скриншот касается также 2019 года – там повествуется о смерти трех боевиков "Имперского легиона", погибших на Донбассе во время Дебальцевской операции.



В лагере "Партизан" готовили боевиков для войны на Донбассе / Скриншот 24 Канала

В лагере РИД тренировались неонацисты разных стран

В 2017 году в Швеции детонировало самодельное взрывное устройство – это произошло в доме, где жили беженцы. За взрывом стояли трое мужчин из шведской организации "Северное движение сопротивления" (СДС). Полиция вычислила террористов – ими оказались два гражданина России и один гражданин Швеции, все они проходили боевую подготовку в лагере "Партизан".

Следователи выяснили, что боевики СДС готовили целый ряд терактов по всей Швеции. СДС является неонацистским движением, действующим в Финляндии, Дании, Норвегии и Исландии.

Россияне, которые тренировались в лагере, устроили теракт против беженцев в Европе / Скриншоты 24 Канала

Российские ультраправые оправдывают нападение на Украину и другие страны

Перед членами "Северного движения сопротивления" выступал Станислав Воробьев – глава "Русского имперского движения". Его риторика лжива и неприхотлива.

Мы помним, что наши предки всегда возвращали свои территории. Это было всегда – и в XIX веке, и в XVII, и в XVI. Всегда территории, населенные россиянами, мы возвращали. Мы объединимся,

– сказал он.



Воробьев призвал "вернуть русские земли" / Скриншот 24 Канала

Предупреждение для Европы

Автор ролика отмечает: европейцы должны понять то, что уже поняли украинцы. Представители "русского мира" декларируют достаточно понятные цели – захватить побольше территорий, объявив их "исконно русскими". Достичь своей цели они собираются через войну, террор и оккупацию. А Украина только первый этап в глобальной войне России.

Европейцы же, говорит анонимный блогер, уже привыкли к войне и думают, что это региональный конфликт. Российская армия уже якобы не такая угрожающая, потому что до сих пор не смогла захватить Авдеевку. Это иллюзия, говорит автор канала "Быть или", и эта иллюзия приведет к еще большей войне. Ведь на российском телевидении призывы захватить Польшу, Балтику и другие страны уже стали привычными.