Деталі стосовно підготовки російських неонацистських організацій оприлюднив автор ютуб-каналу "Быть или". Він емоційно назвав своє відео "Європо, рий траншеї! Путін не зупиниться на Україні!" Про головні тези розкаже 24 Канал.

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Російські телеканали беруть інтерв'ю у бойовиків

Зокрема вийшов сюжет, де уродженець Нью-Джерсі Ринальдо Назарро у Санкт-Петербурзі з гордістю розповідає про свою організацію. У титрах федерального телеканалу її назвали націоналістичним рухом "База" (The Base). Та це неонацистське угруповання, що діє у США, Великій Британії і Канаді. 2021 року двоє її членів, Браян Лемлі та Патрик Метьюс, визнали свою провину у підготовці терактів. Також вони планували звільнити з в'язниці свого однодумця – вбивцю, який розстріляв дев'ять афроамериканців у церкві міста Чарльстон.

Росія, звинувачуючи Україну в нацизмі, бере інтерв'ю в організатора ультраправого терористичного угрупування. Але в цьому немає нічого дивного: Кремль досить давно використовує радикалів, як правих, так і лівих, щоб дестабілізувати ситуацію в багатьох країнах. Звісно, цей процес курують російські спецслужби,

– ідеться в ролику.

Наприклад, Ринальдо Назарро подавав заявку на тренування у військовому таборі "Партизан" неподалік Санкт-Петербурга. Про це дізналися розслідувачі з центру "Досьє".



Росіяни показали інтерв'ю з бойовиком / Скриншот 24 Каналу

Табір "Партизан" готував бойовиків для війни на Донбасі

Цей табір належить організації під назвою "Російський імперський рух" (рос. РИД, укр. РІР) – у США її визнали терористичною, бо вона готувала бойовиків і відправляла їх у 2014 році на Донбас.

У ролику наведено скриншоти із російської соцмережі "ВКонтакті", датовані 2019 роком. Там ідеться про те, що табір "Партизан" дає навички, необхідні сучасному чоловікові, щоб підвищити свої шанси на виживання в зоні бойових дій. Для цього цивільним пропонували пройти тиждень військової підготовки. Інший скриншот стосується також 2019 року – там оповідається про смерть трьох бойовиків "Імперського легіону", які загинули на Донбасі під час Дебальцевської операції.



У таборі "Партизан" готували бойовиків для війни на Донбасі / Скриншот 24 Каналу

У таборі РІР тренувалися неонацисти різних країн

2017 року в Швеції детонував саморобний вибуховий пристрій – це сталося у будинку, де жили біженці. За вибухом стояли троє чоловіків зі шведської організації "Північний рух опору" (рос. СДС, укр. ПРО). Поліція вирахувала терористів – ними виявилися двоє громадян Росії і один громадянин Швеції, усі вони проходили бойову підготовку в таборі "Партизан".

Слідчі з'ясували, що бойовики ПРО готували низку терактів по всій Швеції. ПРО є неонацистським рухом, який діє у Фінляндії, Данії, Норвегії та Ісландії.

Росіяни, які тренувалися в таборі, влаштували теракт проти біженців у Європі / Скриншоти 24 Каналу

Російські ультраправі виправдовують напад на Україну та інші країни

Перед членами "Північного руху опору" виступав Станіслав Воробйов – очільник "Російського імперського руху". Його риторика брехлива і невибаглива.

Ми пам'ятаємо, що наші предки завжди повертали свої території. Це було завжди – і в XIX сторіччі, і в XVII, і в XVI. Завжди території, населені росіянами, ми повертали. Ми об'єднаємося,

– сказав він.



Воробйов закликав "повернути російські землі" / Скриншот 24 Каналу

Попередження для Європи

Автор ролика зауважує: європейці мають зрозуміти те, що вже зрозуміли українці. Представники "рускава міра" декларують досить зрозуміти цілі – загарбати побільше територій, оголосивши їх "ісконна рускімі". Досягти своєї мети вони збираються через війну, терор і окупацію. А Україна – тільки перший етап у глобальній війні Росії.

Європейці ж, каже анонімний блогер, уже звикли до війни і думають, що це регіональний конфлікт. Російська армія вже наче не така загрозлива, бо досі не змогла захопити Авдіївку. Це ілюзія, говорить автор каналу "Быть или", і ця ілюзія призведе до ще більшої війни. Адже на російському телебаченні заклики захопити Польщу, Балтику та інші країни стали вже звичними.