Россия угрожает Финляндии: что дальше

В информационное пространство стали поступать сообщения о том, что Россия концентрирует войска у границы с Финляндией. Якобы это реакция на намерение Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

В принципе, никаким другим путём, кроме демонстрации своей агрессивной, хищнической натуры Россия не способна реагировать на подобного рода инициативы. Причём ставшие следствием проявления её же, опять-таки, агрессивной и хищнической натуры.

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Демонстрация силы, которой нет

Но, актуальным в данном контексте событий остаётся вопрос: И что дальше?

Действительно, Россия стягивает к границе с Финляндией войска и, что с того? Каким образом это должно заставить Хельсинки отказаться от намерения вступить в НАТО? По-моему, наоборот, такой шаг лишь убедит финнов в необходимости стать частью альянса.

Или Москва намерена силой заставить финнов отказаться этой идеи? Сомневаюсь.

Сомневаюсь, хотя бы потому, что только увязнуть в Финляндии России не хватало. Бездарная российская армия познала стыд и унижение в Украине, а Финляндия, хоть и не выглядит настолько военизированной как Украина, но это страна из лесов, болот, лесов, болот и... лесов и болот.

Россия напугана

И да, я специально не вспоминаю про "Зимнюю войну" и историческую память. Вот специально. Но лишний раз напомню, что именно партизанская тактика ВСУ довела российский оккупационные контингент в Черниговской, Киевской и Сумской областях до состояния истерии.

Уверен, сейчас в Россию, а точнее – из Беларуси, через Россию на Донбасс, на перегруппировку, а не необходимую ротацию, выехало немало оккупантов, которым нужно срочно лечить ПТС. Которым за каждым углом мерещится ССОшник, а в каждой тени он видит теробороновца лесника деда Василя, у которого на прикладе ИЖ-58 41 зарубка… 42 зарубки.

Финны в безопасности

За финнов я спокоен. Они в безопасности. Но, в целом, следует понимать, что Россия в нынешней парадигме, все больше напоминает лихорадочно мечущегося в четырёх стенах параноика.

Причём причиной его паранойи – загнанности, является он же сам. Хотя, в некотором смысле, причиной паранойи у параноиков всегда являются они же сами.

И да, про "Зимнюю войну" я не вспоминал специально.

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