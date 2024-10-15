Например, один из главных пропагандистов Кремля Андрей Гурулев сказал, что для него победой в так называемой "сво" будет уже не только "денацификация" и "демилитаризация". По словам рупора Путина, теперь Россия должна "освободить свои исконные территории", передает 24 Канал.

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Почему Россия угрожает Японии

Для того, чтобы реализовать задачи, которые поставил перед ним диктатор, пропагандист цинично сказал, что нужно выйти на западные границы Украины. А потом вспомнил о непонятной "серой зоне".

НАТО должно само откатиться, а если не захочет, тогда "серую зону" мы должны обеспечить,

– нафантазировал Гурулев.

Довольно абсурдно такие заявления россиян выглядят на фоне того, что они не могут захватить даже территорию Украины, а не то, что воевать со всем НАТО. Впрочем таким образом враг хочет запугать наших союзников, чтобы они сместили внимание с Украины, а обратили его на собственную оборону.

Более того, россияне не раз угрожали тем, что пойдут дальше. Даже вспоминали о странах, которые сейчас помогают им обходить санкции.

Во время эфира Гурулев не скупился и на другие нелепые заявления. Он сказал, что для России есть еще одна "угроза" и на этот раз даже не со стороны Украины или НАТО.

Я обратил бы внимание на провокации Японии против нас на Курилах и на Сахалине, чтобы разорвать нас на части. Сегодня почему-то обращают мало внимания на рост боевого потенциала сил Японии, а там уже создана современная армия, которую американцы "накачивают" серьезным оружием,

– наговорил пропагандист.

Далее он поспешил озвучить решение для этой вымышленной проблемы. Гурулев сказал, что присутствие оккупационных войск за рубежом, в частности в Сирии, Ливии и других странах якобы сможет помочь.

Со своей стороны Япония заявила, что россияне прибегают к провокационным действиям и даже вызвала к себе российского посла. Несмотря на это оккупанты продолжают убеждать, что якобы защищаются.