Наприклад, один з головних пропагандистів Кремля Андрєй Гурульов сказав, що для нього перемогою у так званій "сво" буде вже не тільки "денацифікація" і "демілітаризація". За словами рупора Путіна, тепер Росія має "звільнити свої споконвічні території", передає 24 Канал.

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Чому Росія погрожує Японії

Для того, щоб реалізувати завдання, які поставив перед ним диктатор, пропагандист цинічно сказав, що потрібно вийти на західні кордони України. А потім згадав про незрозумілу "сіру зону".

НАТО має саме відкотитися, а якщо не захоче, тоді "сіру зону" ми повинні забезпечити,

– нафантазував Гурульов.

Доволі абсурдно такі заяви росіян виглядають на тлі того, що вони не можуть захопити навіть територію України, а не те, що воювати з усім НАТО. Втім у такий спосіб ворог хоче залякати наших союзників, щоб вони змістили увагу з України, а звернули її на власну оборону.

Ба більше, росіяни не раз погрожували тим, що підуть далі. Навіть згадували про країни, які зараз допомагають їм обходити санкції.

Під час ефіру Гурульов не скупився і на інші безглузді заяви. Він сказав, що для Росії є ще одна "загроза" і цього разу навіть не з боку України чи НАТО.

Я звернув би увагу на провокації Японії проти нас на Курилах і на Сахаліні, щоб роздерти нас на частини. Сьогодні чомусь звертають мало уваги на зростання бойового потенціалу сил Японії, а там вже створена сучасна армія, яку американці "накачують" серйозною зброєю,

– наговорив пропагандист.

Далі він поспішив озвучити розв'язання для цієї вигаданої проблеми. Гурульов сказав, що присутність окупаційних військ за кордоном, зокрема в Сирії, Лівії та інших країнах буцімто зможе допомогти.

Зі свого боку Японія заявила, що росіяни вдаються до провокативних дій і навіть викликала до себе російського посла. Попри це окупанти продовжують переконувати, що буцімто захищаються.