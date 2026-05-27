Это агония, – экс-министр МИД предположил, может ли Россия атаковать иностранные посольства в Киеве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров снова угрожает бомбить Киев. Российский чиновник сказал госсекретарю США Макро Рубио, что российская армия приступает к системным ударам по объектам в Киеве.

Бывший министр иностранных дел Украины (2007 – 2009), дипломат Владимир Огрызко в разговоре с 24 Каналом оценил новые истерические угрозы Кремля и объяснил, с чем они связаны. Напомним, что россияне даже призвали граждан иностранных государств, в частности послов, как можно скорее покинуть украинскую столицу.

Будет ли Россия бить по иностранным посольствам в Киеве?

Бывший министр иностранных дел Украины отметил, что даже несмотря на угрозы Кремля и призывы к посольствам эвакуировать своих сотрудников из украинской столицы, они остаются в Киеве, продолжают работать и не собираются выезжать.

Я уже в очередной раз убеждаюсь, что это то состояние, которое можно назвать агонией. Это агония путинского режима, который хватается за все возможные способы,

– сказал Огрызко.

По его мнению, реакция Европы на очередные угрозы Кремля – это четкий сигнал России, что в случае если пострадают европейские дипломаты, то для Владимира Путина это будет иметь печальные последствия. Кажется, в Москве это услышали и понимают. К тому же это является определенным щитом для Украины, ведь у Путина будут тщательнее думать, по каким объектам бить во время следующих атак.

Обратите внимание! Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что дипломаты продолжают работу, несмотря на угрозы. В то же время пресс-секретарь Европейской Комиссии Анита Гиппер сообщила, что угроза иностранным гражданам и дипломатам покинуть Киев является "неприемлемой эскалацией".

Россия, которая ежедневно атакует гражданские объекты в Украине, пытается оправдать возможные новые удары заявлениями о якобы "ответе на террористические атаки киевского режима" по российской территории.

Российский МИД также пригрозило ударами по "центрам принятия решений", командным пунктам и объектам, связанным с производством и применением украинских дронов.

В то же время украинский военный эксперт Сергей Бескрестнов считает, что подобные угрозы со стороны России связаны с отсутствием успехов на фронте и недовольством российского общества украинскими ударами по НПЗ.