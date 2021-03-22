В ответ на санкции США Россия угрожает отказаться от доллара
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ответ на санкции США необходимо отказываться от доллара. К этой же затеи он предложил присоединиться и Китаю.
Источник:МЗС Росії
По мнению Сергея Лаврова, России и Китая нужно наращивать собственную самостоятельность, поскольку США "определили своей целью ограничить их тенологичний прогресс".
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Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару,
– заявил глава МИД России.
Кроме того, он заявил о необходимости отходить от международных платежных систем, которые используют западные государства.
"Жизнь заставляет нас выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от тех" капризов", которые демонстрируют наши западные партнеры", – резюмировал Сергей Лавров.
Об отказе от использования евро главный дипломат России ничего не сказал, хотя Евросоюз тоже ввел санкции против России, в том числе и за агрессию против Украины.
Как санкции влияют на Россию
- Наиболее жесткими санкции Запада против России были именно после агрессии против Украины. Вследствие санкций курс рубля по отношению к доллару упал с 31 рубля в 2013 году до 74 рублей в 2021-м.
- Санкции поддержали в частности США и Европейский Союз и другие государства. Поэтому скоро единственным вариантом для России будет использование венесуэльского боливара, который именно переживает свои "лучшие" времена.
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