Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ответ на санкции США необходимо отказываться от доллара. К этой же затеи он предложил присоединиться и Китаю.

По мнению Сергея Лаврова, России и Китая нужно наращивать собственную самостоятельность, поскольку США "определили своей целью ограничить их тенологичний прогресс".

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Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару,

– заявил глава МИД России.

Кроме того, он заявил о необходимости отходить от международных платежных систем, которые используют западные государства.

"Жизнь заставляет нас выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от тех" капризов", которые демонстрируют наши западные партнеры", – резюмировал Сергей Лавров.

Об отказе от использования евро главный дипломат России ничего не сказал, хотя Евросоюз тоже ввел санкции против России, в том числе и за агрессию против Украины.

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