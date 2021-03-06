Из-за гиперинфляции в Венесуэле введут банкноту в размере 1 миллион боливаров. Это – меньше одного доллара или примерно 15 гривен.

Страна почти 3 года находится в тяжелом социально-экономическом положении. Новые купюры планируют напечатать в России.

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Когда введут банкноты

С 8 марта 2021 года банкноты начнут постепенно вводить в обращение. В стране будут использовать новые купюры номиналом:

200 тысяч – 0,11 доллара;

500 тысяч – 0,27 доллара;

1 миллион боливаров – 0,53 доллара.

В пятницу, 5 марта, на сайте Центробанка в Каракасе выразили уверенность в том, что новые купюры удовлетворят потребности национальной экономики.

Tres nuevos billetes serán incorporados al Cono Monetario vigente, como parte de la ampliación de la actual familia de especies monetarias.#BCV pic.twitter.com/HdUDbrrZ5F — Banco Central de Venezuela (@BCV_ORG_VE) March 5, 2021

Кто будет печатать деньги

Издание Bloomberg в конце февраля сообщил, что деньги для Венесуэлы будет печатать российская компания "Гознак" (говорится о 300 миллионах новых купюр размером от 10 до 50 тысяч боливаров). В то же время в компании комментировать эту информацию отказались.

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Социально-экономический кризис в Венесуэле

Экономические проблемы в Венесуэле начались давно. В стране – почти 3 года социально-экономический кризис.

Инфляция в стране, по итогам 2018 года, составила 1,7 миллиона процента, а 2019 года – более 9585%. Еще труднее положение стало тогда, когда страну возглавил Хуан Гуайдо.