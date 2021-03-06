Через гіперінфляцію у Венесуелі введуть банкноту в розмірі 1 мільйон боліварів. Це – менше одного долара або приблизно 15 гривень.

Країна майже 3 роки перебуває у важкому соціально-економічному становищі. Нові купюри планують надрукувати в Росії.

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Коли введуть банкноти

З 8 березня 2021 року банкноти почнуть поступово вводити в обіг. У країні використовуватимуть нові купюри номіналом:

200 тисяч – 0,11 долара;

500 тисяч – 0,27 долара;

1 мільйон боліварів – 0,53 долара.

В п'ятницю, 5 березня, на сайті Центробанку в Каракасі висловили впевненість в тому, що нові купюри задовольнять потреби національної економіки.

Tres nuevos billetes serán incorporados al Cono Monetario vigente, como parte de la ampliación de la actual familia de especies monetarias.#BCV pic.twitter.com/HdUDbrrZ5F — Banco Central de Venezuela (@BCV_ORG_VE) March 5, 2021

Хто друкуватиме гроші

Видання Bloomberg в кінці лютого повідомило, що гроші для Венесуели друкуватиме російська компанія "Гознак" (мовиться про 300 мільйонів нових купюр розміром від 10 до 50 тисяч боліварів). Водночас у компанії коментувати цю інформацію відмовились.

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Соціально-економічна криза в Венесуелі

Економічні проблеми у Венесуелі почались давно. У країні – майже 3 роки соціально-економічна криза.

Інфляція у країні, за підсумками 2018 року, склала 1,7 мільйона відсотка, а 2019 року – понад 9 585%. Ще важче становище стало тоді, коли країну очолив Хуан Гуайдо.