У відповідь на санкції США Росія погрожує відмовитися від долара
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що у відповідь на санкції США необхідно відмовлятися від долара. До цієї ж затії він запропонував приєднатися й Китаю.
Джерело:МЗС Росії
На думку Сергія Лаврова, Росії та Китаю потрібно нарощувати власну самостійність, оскільки США "визначили своєю метою обмежити їхніх тенологічний прогрес".
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Тому нам потрібно знижувати санкційні ризики шляхом зміцнення своєї технологічної самостійності, шляхом переходу до розрахунків у національних валютах і в світових валютах, альтернативних долару,
– заявив глава МЗС Росії.
Крім того, він заявив про необхідність відходити від міжнародних платіжних систем, які використовують західні держави.
"Життя змушує нас вибудовувати свою лінію в економічному й соціальному розвитку таким чином, щоб не залежати від тих "примх", які демонструють наші західні партнери", – резюмував Сергій Лавров.
Про відмову від використання євро головний дипломат Росії нічого не сказав, хоча Євросоюз теж ввів санкції проти Росії, зокрема й за агресію проти України.
Як санкції впливають на Росію
- Найбільш жорсткими санкції Заходу проти Росії були саме після агресії проти України. Внаслідок санкцій курс рубля щодо долара впав з 31 рубля у 2013 році до 74 рублів у 2021-му.
- Санкції підтримали зокрема США та Європейський Союз й інші держави. Тож скоро єдиним варіантом для Росії буде використання венесуельський болівар, який саме переживає свої "найкращі" часи.
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