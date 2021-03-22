Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що у відповідь на санкції США необхідно відмовлятися від долара. До цієї ж затії він запропонував приєднатися й Китаю.

На думку Сергія Лаврова, Росії та Китаю потрібно нарощувати власну самостійність, оскільки США "визначили своєю метою обмежити їхніх тенологічний прогрес".

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Тому нам потрібно знижувати санкційні ризики шляхом зміцнення своєї технологічної самостійності, шляхом переходу до розрахунків у національних валютах і в світових валютах, альтернативних долару,

– заявив глава МЗС Росії.

Крім того, він заявив про необхідність відходити від міжнародних платіжних систем, які використовують західні держави.

"Життя змушує нас вибудовувати свою лінію в економічному й соціальному розвитку таким чином, щоб не залежати від тих "примх", які демонструють наші західні партнери", – резюмував Сергій Лавров.

Про відмову від використання євро головний дипломат Росії нічого не сказав, хоча Євросоюз теж ввів санкції проти Росії, зокрема й за агресію проти України.

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