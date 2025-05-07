По мнению доктора политических наук Якуба Корейбы, которое он высказал в разговоре с 24 Каналом, если бы россияне имели возможность нанести такой удар по Киеву, то уже бы давно это сделали. Однако что-то их сдерживает от этого.

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Много чего рассказывают о своем оружии

Корейба заметил, Киев в отличие от других украинских городов, хорошо защищен западной техникой, в частности системами Patriot.

Вероятно, кто-то доложил россиянам, что если ЗРК Patriot собьют "Орешник", то это будет финалом мифа о нем,

– подчеркнул он.

Россияне много чего рассказывают о своем оружии, но часто оказывается, что оно, по словам Корейбы, на самом деле не такое эффективное, как они уверяли.

Обратите внимание! Впервые Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету "Орешник" 21 ноября 2024 года, нанеся удар по территории Украины. Россияне направили ее на Днепр.

"Поэтому по Киеву они не бьют не потому, что не хотят, а потому, что не могут и боятся скомпрометировать свое оружие", – объяснил доктор политических наук.

Относительно украинских ударов по России, то, по его словам, 9 мая в 2025 году является психологически переломным. В этот день Путин должен был бы объявить о "победе" России, о восстановлении Советского Союза и Российской империи. Все это предполагает контроль над Украиной, ведь без нее Россия бы никогда не считалась империей.

Путин мечтал на 80-летие завершения Второй мировой войны объявить о своей собственной современной "победе". Поэтому в этот день был бы хороший момент для того, чтобы доказать его полный провал,

– подчеркнул Якуб Корейба.

Он добавил, что дело Украины, как это должно произойти. Однако есть возможность сделать это максимально символично и исторически мощно.

Напомним, что руководитель ЦПД Андрей Коваленко прокомментировал угрозы россиян ударить "Орешником" по Киеву. По его словам, "страшилки об "Орешнике" несут очень простой месседж, мол, "не бейте по Москве, мы боимся, у нас есть "Орешник".

Также Коваленко уточнил, что второй пуск "Орешника" оказался неудачным, потому что ракета "банально не полетела".