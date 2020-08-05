Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что в случае выделения США 300 млн долларов на военную помощь для Украины, Россия может осуществлять официально поставки оружия на Донбасс.

На таку заяву вже відреагували в Міноборони. Там кажуть – це стане свідченням прямої збройної агресії окупантів і відзначають, що Росія йтак вже сьомий рік веде війну проти України.

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Як Росія прикидається овечкою

Такі заяви мають одну ціль – шантаж. Подальші зусилля щодо деескалації та підготовки будь-яких переговорів щодо мирного врегулювання на Донбасі будуть залежати від того, чи відмовимось ми від військово-технічної допомоги від наших західних партнерів і США зокрема.

Таким чином Росія визнає, що вся зброя, яка була поставлена на Донбас йшла в неофіційний спосіб, всупереч законам і проти суверенітету України.

Зараз Росія використовує весь арсенал "гібридної війни". І головна її роль – продукувати смисли, інтерпретації на основі цього формувати інформаційну реальність, яка їй вигідна. Для чого запитаєте? Для посилення невизначеності українців, дестабілізація внутрішньополітичного клімату в Україні. Вигідно, коли українці не визначені в тому, хто вони є і для чого їм країна.

Коли "гібридна війна" не досягає поставлених цілей, у рух йдуть військові та важка військова техніка.

Міжнародна спільнота вже давно володіє фактажем військової присутності регулярних військ РФ на Донбасі.

Згідно з інформацією Міністерства оборони України на тимчасово окупованій частині Донбасу знаходиться 480 танків бойових броньованих машин – більше 900 одиниць; гармат і гаубиць – близько 450 одиниць; мінометів – близько 300 одиниць; реактивних систем залпового вогню – близько 210; засобів протиповітряної оборони – близько 700; протитанкових засобів – близько 450.

В Польщі, наприклад, 400 танків. Я вже не говорю про інші системи озброєння.

Як Росія використовує український Донбас?

Росія зацікавлена в мілітаризації Донбасу. Там вона випробовує надсучасну зброю, такий собі полігон, майданчик для тренування по живих мішенях. І до цього слід відноситись серйозно.

Таким чином Росія з одного боку намагається знайти виправдання поставок зброї на Донбас, а з – другого дистанціюватись від ролі агресора та перейти в категорію миротворця. Чи є логіка? Ні. Тому що не можливо бути миротворцем та поставляти тишком-нишком зброю одній зі сторін конфлікту.

Постачання зброї Україні в рамках технічної допомоги від держав-партнерів є підкріплені відповідними міжнародними договорами, чого не скажеш про поставки зброї РФ на Донбас.

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Спочатку були заяви "их там нет", тепер переходить у дискурс: якщо американці даватимуть зброю Україні, тоді ми це саме будемо робити на Донбасі.

Україна й далі буде отримувати військово-технічну допомогу країн-партнерів чи від США зокрема, тому що це підтверджено відповідними угодами та законами. І що цікаво це ініціатива республіканців та демократів. Принаймні тут вони мають консенсус. І як виявляється Трамп не проти.