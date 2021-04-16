Россия угрожает выслать более 150 тысяч украинцев
Россия может выслать более 150 тысяч граждан Украины. По данным российского Министерства внутренних дел, они находятся в стране нелегально.
Источник:"РИА Новости"
Что заявили в России
Украинцы, которые нелегально находятся в России, должны до 15 июня покинуть страну. Об этом на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ сказал заместитель главы министерства Александр Горовой.
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Сколько нелегалов обнаружили в России
- 152 тысячи украинцев,
- 332 тысячи узбекистанцев,
- 247 тысяч таджиков.
"Если мы эту численность до 15 июня не уберем, как это предусматривает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до депортации и закрытия границ,
– отметил Горовой.
Добавим, что по данным "Радио Свободы", в 2020 году 3 тысячи украинцев переехали на постоянное место жительства за границу. Больше всего – в США, Германию и Россию.
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