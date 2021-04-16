Россия может выслать более 150 тысяч граждан Украины. По данным российского Министерства внутренних дел, они находятся в стране нелегально.

Что заявили в России

Украинцы, которые нелегально находятся в России, должны до 15 июня покинуть страну. Об этом на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ сказал заместитель главы министерства Александр Горовой.

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Сколько нелегалов обнаружили в России

152 тысячи украинцев,

332 тысячи узбекистанцев,

247 тысяч таджиков.

"Если мы эту численность до 15 июня не уберем, как это предусматривает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до депортации и закрытия границ,

– отметил Горовой.

Добавим, что по данным "Радио Свободы", в 2020 году 3 тысячи украинцев переехали на постоянное место жительства за границу. Больше всего – в США, Германию и Россию.

Обратите внимание! Ранее советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко говорил, что после пандемии коронавируса в Украине вырастет уровень миграции. Для того, чтобы уменьшить ее, следует привлекать инвестиции.