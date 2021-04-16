Росія може вислати понад 150 тисяч громадян України. За даними російського Міністерства внутрішніх справ, вони перебувають у країні нелегально.

Що заявили у Росії

Українці, які нелегально перебувають у Росії, мають до 15 червня покинути країну. Про це сказав на засіданні Міжпарламентської асамблеї СНД сказав заступник глави міністерства Олександр Горовий.

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Скільки нелегалів виявили у Росії

152 тисячі українців,

332 тисяч узбекистанців,

247 тисяч таджиків.

"Якщо ми цю чисельність до 15 червня не приберемо, як того передбачає указ президента, ці люди будуть піддані покаранню аж до департації та закриття кордонів,

– наголосив Горовий.

Додамо, що за даними "Радіо Свободи", у 2020 році 3 тисячі українців переїхали на постійне місце проживання за кордон. Найбільше – у США, Німеччину та Росію.