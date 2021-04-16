Росія погрожує вислати понад 150 тисяч українців
Росія може вислати понад 150 тисяч громадян України. За даними російського Міністерства внутрішніх справ, вони перебувають у країні нелегально.
Джерело:"РИА Новости"
Що заявили у Росії
Українці, які нелегально перебувають у Росії, мають до 15 червня покинути країну. Про це сказав на засіданні Міжпарламентської асамблеї СНД сказав заступник глави міністерства Олександр Горовий.
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Скільки нелегалів виявили у Росії
- 152 тисячі українців,
- 332 тисяч узбекистанців,
- 247 тисяч таджиків.
"Якщо ми цю чисельність до 15 червня не приберемо, як того передбачає указ президента, ці люди будуть піддані покаранню аж до департації та закриття кордонів,
– наголосив Горовий.
Додамо, що за даними "Радіо Свободи", у 2020 році 3 тисячі українців переїхали на постійне місце проживання за кордон. Найбільше – у США, Німеччину та Росію.
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