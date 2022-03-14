Россия угрожает западным компаниям за выход из страны: пугают даже тюрьмой

Российская прокуратура угрожает западным компаниям, в частности, за выход из страны и критику властей. Пугает арестами руководства и конфискацией имущества.

Речь идет, например, о McDonald's, IBM, KFC Yum Brands. Российские прокуроры выдвинули "предупреждение".

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По информации СМИ, звонки и визиты содержали угрозы подать в суд на компании и арестовать активы, в частности, торговые марки.

Как компании реагируют на давление

Угрозы заставили по меньшей мере одну компанию ограничить коммуникации с материнской компанией. Переживают, что электронные или текстовые сообщения между коллегами могут перехватить.

Еще ряд компаний переехали, чтобы вывезти руководителей из России.

Кстати – Россию ждет дефолт, ситуация критическая – член совета Нацбанка: