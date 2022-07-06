Эти суда прибыли в порт еще до начала полномасштабной войны, чтобы загрузить украинский металл. Однако теперь боевики из непризнанной квазиреспублики на временно оккупированной Донбассе заявили, что корабли теперь якобы являются "государственной собственностью".
Напомним В Мариуполе загорелся склад оккупантов, где они хранили награбленное
Самопровозглашенная квазиреспублика сама сообщила двум судоходным компаниям об откровенном грабеже. Они отметили, что суда подверглись "насильственному завладению движимым имуществом с принудительным переводом в государственную собственность". Ни о какой компенсации владельцам речи не идет.
Одна из компаний – Smarta Shipping, зарегистрированная в Либерии. Они владельцы сухогруза одного из двух захваченных судов под иностранным флагом.
Там заявили, что им сообщили об "аресте" по электронной почте 30 июня. Также компания назвала его незаконным и "противоречащим всем нормам международного права".
Такое насильственное присвоение нарушает основные права человека в том, что касается прав собственности,
– говорится в заявлении компании.
Оккупанты не впервые воруют корабли
Как известно, из Мариуполя уже вывезли минимум три корабля с металлом в Ростов. Владелец краденной продукции – компания "Метинвест" – обратилась в Офис генпрокурора с просьбой возбудить уголовное дело по факту грабежа.
Также компания призвала всех своих международных партнеров и операторов морских портов воздержаться от покупки ворованной продукции, а вместо этого сразу сообщать о попытках продажи.
Россиянам не везет в Мариуполе
- Российские оккупанты в Мариуполе стягивали все награбленное на склад СТО. Вечером 2 июля он внезапно загорелся. Оккупанты прилетели спасать украденное, но не успели.
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко намекнул, что это "очередной мариупольский окурок отплатил грабителям".
- Также тогда он подтвердил, что 30 июня в акватории моря в Мариуполе взорвался российский десантный катер 1176 "Акула". Он принадлежал черноморскому флоту Д-106. Три российских моряка погибли.
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