Ці судна прибули в порт ще до початку повномасштабної війни, щоб завантажити український метал. Однак тепер бойовики з невизнаної квазіреспубліки на тимчасово окупованій Донеччині заявили, що кораблі тепер нібито є "державною власністю".

Нагадаємо У Маріуполі загорівся склад окупантів, де вони зберігали награбоване

Самопроголошена квазіреспубліка сама повідомила дві судноплавні компанії про відвертий грабіж. Вони зазначили, що судна зазнали "насильницького заволодіння рухомим майном з примусовим переведенням у державну власність". Про жодну компенсацію власникам не мовиться.

Одна з компаній – Smarta Shipping, зареєстрована в Ліберії. Вони є власником суховантажу одного з двох захоплених суден під іноземним прапором.

Там заявили, що їх повідомили про "арешт" електронною поштою 30 червня. Також компанія назвала його незаконним і таким, що "суперечить всім нормам міжнародного права".

Таке насильницьке привласнення порушує основні права людини в тому, що стосується прав власності,

– мовиться у заяві компанії.

Окупанти не вперше крадуть кораблі

Як відомо, з Маріуполя вже вивезли мінімум три кораблі з металом у ростов. Власник вкраденої продукції – компанія "Метінвест" – звернулася в Офіс генпрокурора з проханням відкрити кримінальну справу за фактом грабежу.

Також компанія закликала всіх своїх міжнародних партнерів і операторів морських портів утриматися від покупки краденої продукції, а замість цього відразу повідомляти про спроби продажу.

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росіянам не щастить у Маріуполі

російські окупанти у Маріуполі стягували все награбоване на склад СТО. Ввечері 2 липня він раптово спалахнув. Окупанти прилетіли рятувати вкрадене, але не встигли.

Радника мера Маріуполя Петро Андрющенко натякнув, що це "черговий маріупольський недопалок відплатив грабіжникам".

Також тоді ж він підтвердив, що 30 червня в акваторії моря у Маріуполі підірвався російський десантний катер 1176 "Акула". Він належав до чорноморського флоту Д-106. Три російських моряки загинули.

Наголосимо! Загалом життя у Маріуполі залишається надзвичайно небезпечним. По-перше, через дефіцит їжі та питної води. По-друге, містянам загрожують й самі окупанти, які намагаються вербувати населення.

Варто знати – як наших воїнів рятували з "Азовсталі": дивіться відео