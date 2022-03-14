Россия – ультимативное подавление собственного общества: ОП о причинах разногласий в переговорах
Источник:твиттер Михаила Подоляка
В Офисе Президента рассказали, что коммуникация на переговорах с Россией происходит, но очень тяжело. Михаил Подоляк назвал причину такой ситуации.
Ориентировочно в 10:40 14 марта стартовал 4 раунда переговоров с Россией. Подоляк рассказал о причинах разногласий.
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У нас с Россией очень разные политические системы
Советник главы Офиса Президента рассказал, что стороны активно выражают свои позиции, уже уточненные. Добавил, что коммуникация тяжело, однако идет.
Причина разногласий в том, что у нас очень разные политические системы. Украина – свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия – это ультимативное подавление собственного общества,
– объяснил Подоляк.
Ранее политик объяснял, что цель украинской стороны – это окончание войны и вывод российских войск.
Обращение Подоляка перед 4 раундом переговоров с Россией – смотрите видео