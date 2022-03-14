Россия – ультимативное подавление собственного общества: ОП о причинах разногласий в переговорах

В Офисе Президента рассказали, что коммуникация на переговорах с Россией происходит, но очень тяжело. Михаил Подоляк назвал причину такой ситуации.

Ориентировочно в 10:40 14 марта стартовал 4 раунда переговоров с Россией. Подоляк рассказал о причинах разногласий.

Обратите внимание Я предупреждал НАТО, что РФ пойдет войной на нас, теперь говорю – пойдет и на них, – Зеленский

У нас с Россией очень разные политические системы

Советник главы Офиса Президента рассказал, что стороны активно выражают свои позиции, уже уточненные. Добавил, что коммуникация тяжело, однако идет.

Причина разногласий в том, что у нас очень разные политические системы. Украина – свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия – это ультимативное подавление собственного общества,

– объяснил Подоляк.

Ранее политик объяснял, что цель украинской стороны – это окончание войны и вывод российских войск.

Обращение Подоляка перед 4 раундом переговоров с Россией – смотрите видео