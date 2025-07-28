В частности, прежде всего активность снизилась по сравнению с июнем. Об этом в понедельник, 28 июля, в эфире телемарафона сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.

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Какие темпы пусков фиксируют сейчас?

Согласно словам представителя, в течение июля россияне во время атаки применили крылатые ракеты типа "Калибр" только один раз, это произошло в понедельник, 21 июля. Для врага такие темпы являются обычной практикой.

Предыдущие месяцы, если брать весну, они использовали носители раз в месяц, исключением был только июнь. В июне было несколько применений, даже с надводных кораблей, но после этого они вернулись к такому же темпу. Применять какое-то максимальное количество носителей пока они не рискуют,

– рассказал он.

По его словам, могут быть разные причины снижения использования крылатых ракет россиянами, в частности благодаря эффективности работы сил ПВО в Украине. В то же время "Калибры" являются не лучшим из вариантов.

Дмитрий Плетенчук говорит, что это довольно непростой процесс, который предусматривает как подготовку, так и применение. Впрочем, пока невозможно точно сказать, есть ли у противника какой-то дефицит такого типа ракет.

Он рассказал, что несмотря на напряженность, общая ситуация в Черном море остается стабильной, судна имеют возможность заходить и выходить из портов, но сохраняется угроза применения баллистики.

Таким образом в Черном море сохраняются угрозы баллистических ударов с территории временно оккупированного Крыма и проблемы заминированности. И пока, по его словам, полностью решить эту проблему не удастся.

Что касается выходов в Черное море вражеских кораблей, по состоянию на сейчас фактически они осуществляют мероприятия по патрулированию и противодиверсионной обороне портов за счет малых катеров – это в основном различные единицы типа "Грачонок", "Раптор" и авиация", – добавил он.

Также спикер подчеркнул, что постоянно присутствуют все типы вражеских самолетов и вертолетов, которые только есть в наличии.