Зокрема, насамперед активність знизилася у порівнянні з червнем. Про це у понеділок, 28 липня, в етері телемарафону повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.

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Які темпи пусків фіксують зараз?

Згідно зі словами речника, впродовж липня росіяни під час атаки застосували крилаті ракети типу "Калібр" лише один раз, це сталося у понеділок, 21 липня. Для ворога такі темпи є звичною практикою.

Попередні місяці, якщо брати весну, вони використовували носії раз на місяць, винятком був лише червень. У червні було кілька застосувань, навіть з надводних кораблів, але після цього вони повернулися до такого самого темпу. Застосовувати якусь максимальну кількість носіїв наразі вони не ризикують,

– розповів він.

За його словами, можуть бути різні причини зниження використання крилатих ракет росіянами, зокрема завдяки ефективності роботи сил ППО в Україні. Водночас "Калібри" є не найкращим з варіантів.

Дмитро Плетенчук каже, що це доволі непростий процес, який передбачає як підготовку, так і застосування. Утім, наразі неможливо точно сказати, чи є у противника якийсь дефіцит такого типу ракет.

Він розповів, що попри напруженість, загальна ситуація у Чорному морі залишається стабільною, судна мають можливіться заходити та виходити з портів, але зберігається загроза застосування балістики.

Таким чином у Чорному морі зберігаються загрози балістичних ударів з території тимчасово окупованого Криму та проблеми замінованості. І наразі, за його словами, повністю розв'язати цю проблему не вдасться.

Що стосується виходів у Чорне море ворожих кораблів, станом на зараз фактично вони здійснюють заходи з патрулювання і протидиверсійної оборони портів за рахунок малих катерів – це здебільшого різноманітні одиниці типу "Грачонок", "Раптор" і авіація", – додав він.

Також речник підкреслив, що постійно присутні всі типи ворожих літаків і гелікоптерів, які тільки є в наявності.