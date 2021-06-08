Эта история началась еще в 2015 году, когда тогдашний губернатор Севастополя назначил руководить этим уникальным объектом далекого от науки и археологии представителя Московского патриархата. Тогдашние работники встретили такое решение криками "Позор", но им быстро объяснили разницу между европейской Украиной и оккупационной Россией.

К теме Российские оккупанты очищают реки в Крыму: надеются наполнить водохранилища

Достопримечательность превращают в объект развлечений

Под флагом российских властей началось постепенное превращение исторического памятника в развлекательный объект. Незаконные строительные работы, "модернизация" и "обсутройство" направлены на превращение музея-заповедника в шоу-площадку.

Помню, когда еще были руины этого храма, и он восстанавливался при Украине. Сейчас происходит какое-то безобразие. Он превращается в шоу-площадку, на которой будут проводить маскарады, театральные представления, может и что-то похуже,

– рассказала жительница Севастополя Ольга Сивкова.



Исторический памятник превращают в развлекательный объект / Скриншот из видео 24 канала

В заповеднике возвели трибуны для зрителей

Ландшафтные виды на стройке испортили оградой. В заповеднике возвели трибуны для зрителей и начали проводить оперные спектакли, которые посещал лично Владимир Путин.

Однако российскому президенту показалось, что таких "свершений" недостаточно, поэтому он одобрил продолжение варварской "модернизации" археологического заповедника "Херсонес Таврический".

Знаю, что там проводят раскопки, идет работа, но этого пока недостаточно. Мы должны сделать еще больше, будем развивать "Херсонес" и дальше,

– заявил Путин.

В Севастополе состоялись пикеты

Во время так называемого "обустсройства" в Херсонесе появились неуместные деревянные дорожки и будки, а также множество современных электронно-сенсорных устройств и растянутые электрические кабели, от которых питают систему освещения.

Кое-где дорожки вымостили даже современной тротуарной плиткой, а во время строительных работ бульдозерами уничтожили археологические ценности и артефакты. Против "модернизации" "Херсонеса" и его превращения в шоу-площадку выступают местные активисты.

К теме Минкульт просит Раду ввести многомиллионные штрафы за уничтожение памятников культуры

"В течение последних 3 лет мы видим многочисленные факты повреждения древних зданий, повреждения античного вида самого "Херсонеса", – рассказал житель Севастополя.



"Херсонес Таврический" / Фото Unsplash

Реставратор подал иск в суд

Бывший реставратор музея-заповедника Анатолий Туманов даже подал иск в местный российский суд, требуя у оккупантов остановить так называемую "реконструкцию" заповедника.

"К сожалению, суд первой инстанции не нуждался по моим ходатайствам ни проектной документации, ни актов скрытых работ, ни раздела о строительстве – вообще никаких документов. Ничего не понадобилось, хотя я подавал ходатайство 2 раза", – рассказал Анатолий Туманов.

Украина привлекает внимание к проблеме

К сожалению, борьба местных активистов против оккупационной власти может быть безрезультативной. Украина же прилагает максимум усилий, чтобы привлечь к этой проблеме внимание мирового сообщества.

Мы должны просто документировать, расследовать эти преступления, привлекать другие государства, Интерпол и арестовывать людей, причастных к этим работам в других странах,

– отметил сотрудник Института государства и права имени Владимира Корецкого Александр Малышев.

Интересно Климат меняется: 6 уникальных памятников ЮНЕСКО могут навсегда исчезнуть – фото

Следующая сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО запланирована на июнь – июль 2021 года. Во время ее проведения есть основания добиваться внесения "Херсонеса Таврического" в перечень объектов, находящихся под угрозой.

Кроме того, постоянно обсуждают вопрос относительно мониторинговой миссии ЮНЕСКО. Ее члены уже готовы приехать в оккупированный Крым, но лишь при условии гарантии безопасности. Однако пока этого нет, поэтому мониторинг проводят лишь на расстоянии.