К очистке русел привлекли около 100 человек. По информации оккупационной "администрации", они разгребали ветки, поваленные деревья и каменные глыбы на пути естественного потока воды.

Обратите внимание Реки пересыхают, а водохранилища мелеют: в оккупированном Крыму воды стало еще меньше

Алуште не хватает воды

По словам оккупантов, принять решение о контроле рек решили понимая, что городу не хватит той воды, которая есть сейчас. Соответствующую инициативу поддержал ряд ведомств и служб.

Если эти действия дадут хотя бы 10% увеличения водного притока, то это будет означать, что все было не зря,

– говорится на сайте оккупационных властей.

Также появилась идея регулярно организовывать "экодесанты" по руслам водоемов, чтобы таким способом наполнить водохранилища.

Обратите внимание! Ответственной за проблему воды в Крыму является страна-оккупант, то есть Россия. До 2014 года Украина обеспечивала полуостров пресной водой на 88%.

В середине апреля стало известно, что в Ялте и Алуште – критическая ситуация с водой и ее может не хватить для курортного сезона. Поэтому воду начали подавать по графику.



Оккупанты расчищают водоемы в Крыму / коллаж 24 канала

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