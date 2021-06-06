До очищення річищ залучили приблизно 100 осіб. За інформацією окупаційної "адміністрації", вони розгрібали гілки, повалені дерева і кам'яні брила на шляху природного потоку води.

Зверніть увагу Річки пересихають, а водосховища міліють: в окупованому Криму води стало ще менше

Алушті не вистачає води

За словами окупантів, ухвалити рішення про контроль річок вирішили, розуміючи, що місту не вистачить тієї води, яка є наразі. Відповідну ініціативу підтримала низка відомств і служб.

Якщо ці дії дадуть хоча б 10% збільшення водного припливу, то це означатиме, що все було не дарма,

– мовиться на сайті окупаційної влади.

Також з'явилась ідея регулярно організовувати "екодесанти" по річищах водойм, щоб таким способом наповнити водосховища.

Зверніть увагу! Відповідальною за проблему води у Криму є країна-окупант, тобто Росія. До 2014 року Україна забезпечувала півострів прісною водою на 88%.

Всередині квітня стало відомо, що в Ялті та Алушті – критична ситуація з водою і її може не вистачити для курортного сезону. Тому воду почали подавати за графіком.



Окупанти розчищають водойми в Криму / Колаж 24 каналу

Коротко про проблему води в Криму