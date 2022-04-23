Украинские бойцы продолжают титанически сражаться с противником. Так, контратаки наших военных свели на нет наступление России за минувшие сутки, 22 апреля.

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Наступление кафиров бессильно против украинского противостояния

В разведке Британии подчеркнули, что российским войскам не удалось добиться значительных успехов за последние сутки. Причиной тому удачные украинские контратаки, которые буквально препятствуют врагу.

Также воздушные и морские силы России не смогли установить контроль ни в одной из отраслей. Это стало возможным благодаря эффективности противовоздушной и морской обороны Украины.

Продолжаются также упорные бои за Мариуполь. В разведке отмечают, что это замедляет прогресс российских захватчиков в стремлении захватить территорию всего Донбасса.

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